O İllere Hızlı Tren Geliyor! Bakan Tarih Verdi...

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Oraloğlu, "Hızlı tren inşallah önce Gaziantep’e, ondan sonra da Şanlıurfa’ya devam edecek. Ovaköy Sınır Kapısı’na kadar devam edecek, projesini yaptık, çalışmalara başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan, Van'a uçak seferleri talepleri olduğunu belirterek "“Türk Hava Yollarının özellikle Anadolu Jet’in kiraladığı yabancı uçakların yurtiçinde uçmasıyla ilgili Kabotaj Kanunu’nda bir düzenleme yaptık, o konuda biraz rahatlama olacak ve sefer sayılarını muhtemelen bir miktar da artırmış olacağız” diye konuştu.

Bakan ayrıca, Van'a feribot seferleriyle ilgili taleplerin olduğunu da sözlerine ekledi: