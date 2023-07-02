Ömer Çelik'ten sert Fransa tepkisi!

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından başlayan protestolar büyüyerek devam ediyor.

Yaşanan olayların ardında Türkiye'de de kimi siyasetçi, gazeteci ve yorumcular, sığınmacıların Türkiye’de de benzer çatışmalara yol açabileceği iddiasını dile getirdi.

Bu iddialara Ak Parti'den tepki geldi. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa’nın sömürgeci politikaları ile Türkiye'nin mukayese edilmesinin kötü niyetli bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Çelik, "Türkiye’nin ahlaki temele dayanan insani yaklaşımı ile başka ülkelerin sömürgecilik politikalarını yan yana getirmek bir provokasyondur" dedi.

Ak Parti Sözcüsü açıklamasında, "Bunlar, bir yandan sığınmacıları hedef göstererek nefret suçu işliyor" ifadelerini de kullandı.