Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'ndan üs bölgelerinde denetim!

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari ve Şırnak'taki tugay komutanlıkları ile üs bölgelerinde denetimlerde bulundu.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari Çukurca'daki 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda, Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki Zer Tepe üs bölgesinde ve Şırnak'ın Silopi ilçesindeki 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda inceleme ve denetleme yaptı.

Birliklerin konuşlu bulunduğu kışla ve üs bölgelerini gezen Bayraktaroğlu, komutanlar ve personelle görüştü, alınan tedbirlere yönelik talimatlar verdi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, ayrıca Tekirdağ Çorlu'daki 5'inci Kolordu Komutanlığı ile Kırklareli Vize'deki 41'inci Komando Tugay Komutanlığında da incelemelerde bulundu.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Forsu değişti. Milli Savunma Bakanlığı, "Mazisi şan ve şerefle dolu Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kadim geçmişini yansıtan yeni fors tasarlanmış, onaylanmış ve kullanılmaya başlanmıştır.” açıklaması yaptı.

Komutanlığın brövesi ve sembolünde ise değişikliğe gidilmedi.