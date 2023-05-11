Oy pusulası nasıl olacak

· Oy pusulası değiştirilmeyecek

· Çekilen adayın aldığı ve alacağı oylar geçersiz sayılmayacak

· Çekilen adayın 50+1 oy alması durumunda ise ikinci tur en çok oy alan iki aday arasında yapılacak

· YSK herhangi bir adayın adaylık çekilmesi durumunda mevcut oy pusulasının değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: teyit.org