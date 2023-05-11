Oy pusulası nasıl olacak
Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesi ile birlikte oy pusulası değişecek mi? Muharrem İnce'ye atılan oylar sayılacak mı? gibi birçok soru oluşmuş oluyor. İşte o soruların yanıtları
· Oy pusulası değiştirilmeyecek
· Çekilen adayın aldığı ve alacağı oylar geçersiz sayılmayacak
· Çekilen adayın 50+1 oy alması durumunda ise ikinci tur en çok oy alan iki aday arasında yapılacak
· YSK herhangi bir adayın adaylık çekilmesi durumunda mevcut oy pusulasının değiştirilmeyeceğini açıkladı.
Kaynak: teyit.org
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