Oy pusulası nasıl olacak

Muharrem İnce'nin seçimden çekilmesi ile birlikte oy pusulası değişecek mi? Muharrem İnce'ye atılan oylar sayılacak mı? gibi birçok soru oluşmuş oluyor. İşte o soruların yanıtları

Oy pusulası nasıl olacak
Son Güncelleme:

· Oy pusulası değiştirilmeyecek

· Çekilen adayın aldığı ve alacağı oylar geçersiz sayılmayacak

· Çekilen adayın 50+1 oy alması durumunda ise ikinci tur en çok oy alan iki aday arasında yapılacak

· YSK herhangi bir adayın adaylık çekilmesi durumunda mevcut oy pusulasının değiştirilmeyeceğini açıkladı. 

Kaynak: teyit.org

# gündem # seçim # cumhurbaşkanlığı seçimi # aday
RTÜK'ten seçim yasakları açıklaması Yurt dışı oyları Ankara'ya ulaştı TÜİK'ten tartışmalı veri iddialarına yanıt MSB'den Erzurum açıklaması
Çok Okunanlar
1 İşsizlere ve ev hanımlarına destek!
2 Doğal gaz faturası nasıl iptal edilir?
3 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
4 Ehliyet ve kimlikte yeni dönem başlıyor!
5 11 Mayıs 2023 Resmi Gazete kararları