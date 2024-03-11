Özel: Önce İsrail'le ticareti keseceksin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de konuştu. Özel'in hedefinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vardı. Özel, "İsrail'e bir şey söyleyeceksen ticareti keserek söyleyeceksin" dedi.

Editör: Dilek Doğan
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Küçükçekmece'de konuştu. Özel'in hedefinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vardı. Özel, "İsrail'e bir şey söyleyeceksen ticareti keserek söyleyeceksin" dedi. İmamoğlu ise rakibi Murat Kurum'a ithal aday diyerek yüklendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel Küçükçekmece’de Yağmur Suyu Tünelleri’nin Kazı Başlama Töreni’ne katıldı.

Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a İsrail tepkisi gösterdi.

Özel, İsrail ile ticaretin kesilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'den çimento taşıyan, gübre taşıyan gemiler ayrıldığını söyledi.

Ekrem İmamoğlu ise konuşmasında rakibi Murat Kurum'u eleştirdi. 'İthal aday' nitelemesi yaptı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tek taraflı polemiği sürdürdü. Tek adam göndermesi yaptı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Özgür Özel # isaril # gazze
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