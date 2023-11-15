Özgür Bursalı FETÖ Raporunu Başsavcılığa Teslim Etti! Abdurrahim Alkış Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu

FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın firari FETÖ imami Şerif Ali Tekalan’a sunduğu raporları ortaya çıkaran Vatan Partisi, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunduktan sonra kameralar karşısına geçen Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle görüştüklerini de belirtti.

Bursalı, partisinin FETÖ’yle mücadele kararlılığının da bir kez daha altını çizdi.