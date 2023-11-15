Özgür Bursalı FETÖ Raporunu Başsavcılığa Teslim Etti! Abdurrahim Alkış Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu

Vatan Partisi, ortaya çıkardığı Şırnak Üniversitesi’ndeki FETÖ yapılanmasının raporlarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti. Genel Sekreter Özgür Bursalı, FETÖ bağlantılı Rektör Abdurrahim Alkış’ın, firari FETÖ imamı Şerif Ali Tekalan’a gönderdiği raporlar üzerine suç duyurusunda bulundu.

Özgür Bursalı FETÖ Raporunu Başsavcılığa Teslim Etti! Abdurrahim Alkış Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu
Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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FETÖ bağlantılı Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış’ın firari FETÖ imami Şerif Ali Tekalan’a sunduğu raporları ortaya çıkaran Vatan Partisi, konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunduktan sonra kameralar karşısına geçen Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle görüştüklerini de belirtti.

Bursalı, partisinin FETÖ’yle mücadele kararlılığının da bir kez daha altını çizdi.

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