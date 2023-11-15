Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: "Milletvekilleri NATO Vekili Olamaz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (15 Kasım 2023, Çarşamba) saat 13.00’da İstanbul İl Merkezi’nde bir basın toplantısı yaparak, milletvekillerini İsveç’in NATO’ya alınmasına karşı, Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğü için oy vermeye çağırdı. Perinçek, özetle şunları belirtti:

NATO’ya Evet Türkiye’nin Güvenliğine İhanettir

Sayın Cumhurbaşkanının İsveç’in NATO’ya alınmasına onay talebiyle yolladığı protokol, TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine gelmiş bulunuyor.

NATO’nun patronu olan ABD emperyalizmi, Dedeağaç’tan başlayarak Girit’in kuzeyine kadar Yunanistan’ın Ege kıyılarına uçaklarını ve tanklarını yerleştirdi. ABD üslerinde namlular Türkiye’ye dönüktür.

Yine ABD emperyalizmi, İsrail ve Yunanistan ile birlikte Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hedef alan Noble Dina ve Nemesis tatbikatlarını yapıyor.

ABD ve diğer NATO ülkeleri, Türk Ordusunun Kıbrıs’tan çıkması dayatmasında bulunuyor.

ABD ve İsrail, Türkiye’yi öncelikli tehdit olarak görüyorlar.

NATO, kendi tatbikatlarında Atatürk ve Tayyip Erdoğan’ın posterlerini düşman tanımı içinde kullanıyorlar.

NATO’nun Doğuya ve Kuzeye doğru genişlemesi, Türkiye üzerindeki ABD ve İsrail tehdidinin ağırlaşması anlamına geliyor.

NATO’ya evet, Türkiye’nin bağımsızlığına ve güvenliğine ihanettir.

"NATO'ya Evet Türkiye'nin Bölünmesine Evettir"

ABD’nin patronluğundaki NATO, PKK Terör örgütünü besliyor, eğitiyor, silahlandırıyor ve Mehmetçiğin üzerine sürüyor.

NATO’ya evet, Mehmetçiğe kurşundur.

NATO’ya evet, Türkiye’nin bölünmesine evettir.

"NATO'ya Evet Darbelere Evettir"

NATO, bir savunma örgütü değil, ABD emperyalizminin NATO üyelerini kontrol örgütüdür.

Türkiye'de 12 Mart darbesini, 12 Eylül darbesini, en son 15-16 Temmuz 2016 darbesini, hep NATO tezgâhladı ve NATO’cu generaller yaptı. FETÖ’cü generallerin hepsi NATO’cudur.

NATO’ya evet, darbelere evettir.

"NATO'ya Evet FETÖ'ye Evettir"

FETÖ’yü NATO örgütledi ve Türk Ordusunun, Türk Polisinin, Türk Yargısının ve üniversitelerimizin içine yerleştirdi.

NATO’ya evet, FETÖ'ye evettir.

"NATO'ya Evet Filistin’e İhanettir"

İsrail Siyonizminin Filistin’e saldırısının arkasında ABD var, NATO var.

ABD emperyalizminin güdümündeki NATO, Filistin halkının katilidir.

NATO’ya evet, Filistin’e ihanettir.

"NATO'nun Genişlemesine Evet Büyük Savaş Tehdidine Evettir"

NATO’nun genişlemesi, ABD ve İsrail saldırganlığının azgınlaşmasından başka bir sonuç getirmez.

NATO’ya evet,

Büyük savaş tehdidine evettir.

"NATO'ya Evet Dolar Saltanatına Evettir"

NATO’ya evet, aynı zamanda millî ekonominin yıkıma uğratılmasına evettir, dolar saltanatına evettir, işsizliğe evettir, yoksullaşmaya evettir.

"Milletimiz NATO Meclisi Değil Millet Meclisi İstiyor"

NATO’nun Doğuya doğru genişlemesi, Türkiye üzerindeki tehdidin ağırlaşmasıdır.

Halkımızın yüzde 90’ı Amerikan emperyalizmine ve NATO'ya karşıdır.

Millet, NATO Meclisi değil, Millet Meclisi seçmiştir.

AK Parti yönetiminin ABD ile yaptığı görüşmelerde İsveç’e onay sözü verdiğini biliyoruz. Meclis, bu utancı paylaşamaz.

Milletvekilleri Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğüne bağlılık yemini etmiştir.

Milletvekili, yeminini çiğneyemez.

Milletvekilleri, NATO vekili olamaz.

Milletvekillerimizi, İsveç’in NATO’ya alınmasına karşı oy vermeye çağırıyoruz.