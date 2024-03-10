Özgür Özel Kartal'da kız öğrenci yurdunun açılışında konuştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu açılışında CHP'li belediyelerin bugüne kadar 64 yurt yaptırdığını açıkladı. Özel, "her şeyi yapan TOKİ'nin yurt yapmaması kimlere alan açtığını da gösteriyor" diyerek cemaat yurtlarını işaret etti.



Chp Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugüne kadar belediyelerimiz 64 yurt yaptı. Aslında bu belediyelerin işi değil. Üniversite açıyorsanız barınma sorununu çözmek zorundasınız. Kartal bizde olmasa, İBB bizde olmasa bu sayı bu kadar olmaz. Lüks konutlar yapan TOKİ yurt yapmıyor ama cemaatler yapıyor, tarikatlar yapıyor. Her şeyi yapan TOKİ'nin yurt yapmamasının nedenini, kimlere alan açtığını da görüyoruz." ifadelerini kullandı.