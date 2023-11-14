Özgür Özel'den Anayasa Mahkemesine Destek!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında konuştu. Gündemde Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki polemik vardı. Meclis’te eylemde olduklarını söyleyen Özel, yeni kararlarla yeni yol haritası belirleyeceklerini söyledi.

Özgür Özel'den Anayasa Mahkemesine Destek!
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CHP’nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına değişim sözylemleriyle hedef gösterdiği Kemal Kılıçdaroğu'na selam göndererek başladı.

Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi arasındaki tartışma başlar başlamaz, Özel, HEDEP'le kol kola girmişti. Birlikte Meclis'te tuttukları nöbet, grup toplantısında da gündemdeydi. Özgür Özel, "Biz duyar duymaz toplandık eyleme geçtik. Hâlâ mecliste eylemdeyiz. Nöbet tutuyoruz. Yeni kararar kadar nöbet tutacağız." dedi. Özel ayrıca, "CHP'de de seninle AYM'yi güçsüzleştirecek, Anayasayı hiçsizleştirecek iş birliğine gidecek göz yok." ifadelerini kullandı.

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CHP Mısır ve Suriye ile normalleşme sürecinden rahatsız. MYK sonrası parti sözcüsü Deniz Yücel Erdoğan-Sisi karesini hedef almıştı. CHP Genel Başkanı da grup toplantısında Erdoğan ve Esad'ın aynı karede yer almasını eleştirdi. Özgür Özel, "Her şeyi yapacağız ama katil dediği Esad ile oturup da fotoğraf karesine girmek için yandan yanaşmaya çalışan lider görüntüsünde olmayacağız." dedi.

Özel yeni dönemde CHP’nin dış politika rotasında AB hedefini olduğunu vurguladı, "Kararlı, dengeli ve tükürdüğü yüzü öpmeyen ilkeli dış politikanın nasıl yapıldığını anlatacağız. Bu ülkeyi Avrupa Birliği’ne hızla girmiş ülke olarak iktidarımızda CHP olarak biz yapacağız."

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