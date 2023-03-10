Pınar Gültekin davasında karar
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Pınar Gültekin cinayeti davasının istinafta yeniden görülmesine karar vermişti.
Bugün görülen davada karar çıktı. 27 yaşındaki Gültekin'i öldüren tutuklu sanık Cemal Metin Avcı hakkında 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Mahkeme, Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme' suçundan 4 yıl hapis cezası verdi.
Kaynak: TRT HaberAdıyaman'da deprem Çocuklar cemaate verildi iddialarına yanıt O teklif komisyonda kabul edildi YSK'dan parmak boyası kararı