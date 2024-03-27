PKK yandaşlarından Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna saldırı! Almanya'nın Ankara Büyükelçisiyle görüşüldü

Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde Türklere ve Türkiye'ye yönelik PKK yandaşlarının provokasyonları sürüyor. Son olarak Almanya'da gece saatlerinde Hannover'de terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşten ayrılan 12 PKK yandaşı, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna giderek saldırı düzenledi.

PKK yandaşları, başkonsolosluğa gelerek sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Saldırganlar, başkonsolosluğun ana giriş bölümündeki camı çatlattıktan sonra hızlıca olay yerinden kaçtı.

Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya'nın saldırı sonrası Alman makamlarından hem Başkonsolosluk hem de Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediği öğrenildi.

Öte yandan, Hamburg'da da dün gece PKK yandaşlarının polis eşliğinde, Belçika'daki terör örgütü sempatizanlarına destek yürüyüşü düzenledikleri belirtildi.

ALMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK yandaşlarının Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu binasına saldırı düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

yapılan yazılı açıklamada, 26 Mart gecesi terör örgütü PKK destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğunun giriş kapısına saldırı düzenlendiği, olayda can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

Saldırının ardından Alman yetkililerle temas edilerek Türk vatandaşlarının ve diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğunun hatırlatıldığı ve Avrupa'daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiğinin aktarıldığı vurgulanan açıklamada, "Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK'nın, Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir. İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk diplomatlar, Almanya'nın Hannover kentinde Başkonsolosluğa yapılan saldırıya ilişkin, dün gece Hannover’de yerel makamlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Bugün ise Ankara’da, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile görüşüldü. Kaynaklar, Almanya'nın başkenti Berlin’de de bir girişimde bulunulacağını kaydetti.