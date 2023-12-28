PKK/HDK İddianamesi Ortaya Çıktı! Demirtaş 'Kaos', Tuncel 'İç Savaş" Çağrısı Yapmış





PKK'nın sivil yapılanması Halkların Demokratik Kongresi'ne yönelik hazırlanan iddianamede tutuklu olan HDP yöneticilerinin ayaklanma çağrıları yaptığı yer aldı.



TRT'nin haberine göre güvenlik güçlerinin HDK bürolarına yaptığı operasyonlarda Örgüte ait bir çok bilgi gün yüzüne çıktı.



Dokümanlarda tutuklu bulunan HDP yöneticileri Sebahat Tuncel ve Selahattin Demirtaş'ın ayaklanma çağrıları deşifre edildi. Tuncel'in HDK'nın reklamının yapılması adına Milletvekillerine gelirlerinin yüzde 10'unu bağışlama çağrısı yaptığı ortaya çıktı.



İddianamede Tuncel'in sözde Kürt sorununun "demokratik yolla çözülmezse iç savaş çıkar" dediği de yer aldı. Bu sözlerden kısa süre sonra da 6-7 Ekim olayları yaşanmıştı.



Selahattin Demirtaş'ta 6-7 Ekim olayları öncesinde HDK'ya sokağa inme çağrısında bulunmuş.



"HDK örgütlenmeyince mahalleye inemeyen bir parti olarak kaldık" diyen Demirtaş, öz yönetim iddiasını ortaya atmıştı.