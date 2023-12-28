İstanbul'un En Gelişmiş 3 İlçesi Belli Oldu! Bakın Hangi İlçeler Listede
İstanbul'un en gelişmiş 3 ilçesi Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları'nın son raporlarına göre belli oldu. Bakın hangi ilçeler listede yer alıyor...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları sonuçlarına göre İstanbul'un en gelişmiş 3 ilçesi belirlendi. Buna göre İstanbul'un en gelişmiş ilçesi Şişli olarak seçildi. Peki İstanbul'un en gelişmiş ilçeleri arasında sayılan diğer 2 ilçe hangileri? İşte yanıtı...
İstanbul'un En Gelişmiş 3 İlçesi
Zirvenin Şişli'de olduğu İstanbul'un en gelişmiş 3 ilçesi arasında, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları'nın son verilerine göre bu ilçeler bulunuyor;
1. Şişli,
2. Beşiktaş,
3. Kadıköy.