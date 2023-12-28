İstanbul'un En Gelişmiş 3 İlçesi Belli Oldu! Bakın Hangi İlçeler Listede

İstanbul'un en gelişmiş 3 ilçesi Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları'nın son raporlarına göre belli oldu. Bakın hangi ilçeler listede yer alıyor...

İstanbul'un En Gelişmiş 3 İlçesi Belli Oldu! Bakın Hangi İlçeler Listede
İstanbul'un En Gelişmiş 3 İlçesi Belli Oldu! Bakın Hangi İlçeler Listede
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yaptığı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları sonuçlarına göre İstanbul'un en gelişmiş 3 ilçesi belirlendi. Buna göre İstanbul'un en gelişmiş ilçesi Şişli olarak seçildi. Peki İstanbul'un en gelişmiş ilçeleri arasında sayılan diğer 2 ilçe hangileri? İşte yanıtı...

İstanbul'un En Gelişmiş 3 İlçesi

İstanbul'un En Gelişmiş 3 İlçesi

Zirvenin Şişli'de olduğu İstanbul'un en gelişmiş 3 ilçesi arasında, Sosyo Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları'nın son verilerine göre bu ilçeler bulunuyor;

1. Şişli,

İstanbul'un en gelişmiş ilçesi

2. Beşiktaş,

3. Kadıköy.

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