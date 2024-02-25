PKK/YPG Suriye'de 2 sivili öldürdü

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde PKK/YPG teröristlerinin, işgal ettikleri alandan Fırat Nehri'nin batı yakasındaki balıkçılara ateş açması sonucu 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

PKK/YPG Suriye'de 2 sivili öldürdü

PKK/YPG'li teröristler dün Deyrizor'da işgal ettikleri alandan Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Aşşara, Elbukemal ve Elmeyadin ilçelerindeki balıkçılara ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Aşşara ve Elbukemal'de birer sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların olduğu 5 kişi yaralandı.

Deyrizor'a bağlı Şinan köyündeki okulda mevzilenen PKK/YPG'li teröristlerin 10 gün önce açtığı ateş sonucu, N.E.A. isimli çocuk yaşamını yitirmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün, Deyrizor'da N.E.A'yı katlettiği, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği ve ihlalin faillerinin sorumlu tutulması gerektiği belirtilmişti.

İranlı Bakan İsmail Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptıİranlı Bakan İsmail Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptıDünya
# pkk # PYDYPG
Çok Okunanlar
Van'da deprem!
Van'da deprem!
Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını onaylayacağını duyurdu!
Netanyahu İsrail'in Refah saldırısını onaylayacağını duyurdu!
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrası Galatasaray'dan çok sert TFF açıklaması!
Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşması sonrası Galatasaray'dan çok sert TFF açıklaması!
Markette bıçaklı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
Markette bıçaklı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
İİT bünyesinde Medya Gözlemevi kurulacak!
İİT bünyesinde Medya Gözlemevi kurulacak!
Öne Çıkanlar İYİ PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI | ULUSAL HABER İYİ PARTİ SEÇİM BEYANNAMESİNİ AÇIKLADI | ULUSAL HABER İslam Memiş uyardı: sevinmeyin! İslam Memiş uyardı: sevinmeyin!