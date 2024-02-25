PKK/YPG Suriye'de 2 sivili öldürdü

PKK/YPG'li teröristler dün Deyrizor'da işgal ettikleri alandan Fırat Nehri'nin batı yakasında yer alan Aşşara, Elbukemal ve Elmeyadin ilçelerindeki balıkçılara ateş açtı.

Açılan ateş sonucunda Aşşara ve Elbukemal'de birer sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların olduğu 5 kişi yaralandı.

Deyrizor'a bağlı Şinan köyündeki okulda mevzilenen PKK/YPG'li teröristlerin 10 gün önce açtığı ateş sonucu, N.E.A. isimli çocuk yaşamını yitirmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağından (SNHR) yapılan yazılı açıklamada, terör örgütünün, Deyrizor'da N.E.A'yı katlettiği, uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği ve ihlalin faillerinin sorumlu tutulması gerektiği belirtilmişti.