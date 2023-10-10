Polisi Şehit Eden Şüpheli Tutuklandı

Geçtiğimiz gün İstanbul Büyükçekmece'de duyanları şok eden bir gelişme yaşanmıştı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Cihat Ermiş, gece saatlerinde gelen ihbarı değerlendirmek üzere Murat Çeşme Mahallesi'ndeki apartman dairesine gitti. Cihat Ermiş, ihbarın geldiği daireye giriş yaptığı esnada şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu göğsünden vurulmuştu. Ağır yaralanan Ermiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve şehit olmuştu.

Polisi Şehit Eden Saldırgan Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Cihat Ermiş'in şehit edilmesine ilişkin çalışma yürüttü. Ekipler bu kapsamda şüpheli M.B.Ç'yi saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakaladı. Şüpheli M.B.Ç'nin emniyetteki ilk ifadesinde, düşmanları olduğunu ve daha önce kapısının zorlandığını, gece saatlerinde kapıya gelen kişinin düşmanı olabileceğini düşünüp ateş ettiğini iddia etti.

Daha önce hakkında çok sayıda suç kaydının olduğu belirlen şüphelinin Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, M.B.Ç'nin tutuklanmasına karar verdi.