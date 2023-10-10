62 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı! Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu

Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılığına yönelik sınır bölgelerindeki operasyonları sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda yapılan çalışmalarda 62 göçmen kaçakçısının tutuklandığını bildirdi.

62 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı! Bakan Ali Yerlikaya Duyurdu

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele tüm kararlılığıyla devam ediyor. "Türkiye'nin Huzuru" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bilgileri paylaştı.

62 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin sınır bölgelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik 117 operasyon düzenlediğini belirtti.

181 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, İHA, helikopter ve cayrokopter destekli operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. İnsan kaçakçılığı yaparak Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini kaydeden Ali Yerlikaya, gözaltına alınanlardan 62'sinin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

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Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmenin de yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle, onların işbirlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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