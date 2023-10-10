Kafes Operasyonu'nda 28 Kişi Daha Tutuklandı!

Suç örgütlerine yönelik yurt genelinde başlatılan Kafes Operasyonu'nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak operasyon kapsamında Samsun'da 35 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında karar verildi.

Samsun'da 28 Kişi Tutuklandı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat şube müdürlükleri tarafından "nitelikli yağma, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, tehdit ve vahim nitelikte ruhsatsız silah taşımak" suçlarını işlediği tespit edilen organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen ve aralarında örgüt elebaşı ve yöneticilerinin bulunduğu şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

35 zanlıdan 7'si işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan 19'u tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi. 28 kişi hakkında çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklama kararı verildi.

Samsun'un merkez, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile İstanbul, Bursa ve Amasya'da 41 ikamet ve 4 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Adreslerde yapılan aramalarda ise biri Uzi marka 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, havalı tabanca, 5 bıçak, 777 tabanca fişeği ile bir miktar esrar ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes Operasyonu" ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.