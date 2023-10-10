İzmir'de Şüpheli Bavul Paniği!

İzmir'in Buca ilçesinde kısa süreli paniğe neden olan bir olay meydana geldi. Öğrenci yurdunun bulunduğu bir yolda bulunan şüpheli bavul, fünye ile patlatıldı.

İzmir'de Şüpheli Bavul Paniği!

İzmir'de kısa süreli gergin anlara neden olay bir yaşandı. Olayın adresi Buca ilçesinin Gaziler Mahallesi oldu.

Bölgede bulunan bir öğrenci yurdunun olduğu yolda bavul görüldü. Bavulu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgedeki şüpheli bavul üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Bomba imha uzmanlarının da olay yerine gelmesiyle birlikte operasyon başladı. İncelemenin ardından bavul fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı. Patlatılan bavulun boş olduğu belirlendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # bomba # buca # bavul
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