Gaziosmanpaşa'da Trafik Kazası! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosikletin karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da Trafik Kazası! 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Taksi ile motosikletin karıştığı trafik kazası, Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde gerçekleşti.

1 Kişi Öldü 1 Kişi Yaralandı

M.G.'nin kullandığı taksi ile motosiklet seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın ardından takside yangın meydana gelirken, yangın motosiklete sıçradı.

Kazanın çevredekiler tarafından yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından motosiklette bulunan A.E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Motosiklette bulunan diğer kişi ise ağır yaralandı. Yaralı vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın diğer tarafı olan taksi sürücüsü M.G., ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Bölgede meydana gelen yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # trafik kazası # Gaziosmanpaşa
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