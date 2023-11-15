Saadet-Gelecek Grubu Yargıyı Hedef Aldı

Meclis’teki grup toplantılarının odağında Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki kriz vardı. Saadet-Gelecek grubunun ortak toplantısında AK Parti hükümeti “mafyatik” bir yargı düzeni kurmakla suçlandı, İyi Parti’de ise Anayasa Mahkemesi üyelerine sahip çıkıldı.

Saadet-Gelecek Grubu Yargıyı Hedef Aldı

Meclis’teki siyasi partilerin gündemi yargı tartışmalarıyla geçti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması siyasette tartışılıyor.

Saadet-Gelecek grubunun ortak toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, gizli bir çetenin Türk yargısı üzerinde baskı kurduğunu iddia etti.

Saadet Partisi adına konuşan Genel Başkanvekili Sabri Tekir ise anayasanın hiçe sayıldığını söyleyerek yargıda mafyatik bir yapılanma olduğunu ileri sürdü.

Konu İyi Parti grup toplantısında da gündemdeydi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de hukukun bir hesaplaşma aygıtı yapıldığını savundu, AYM üyelerine sahip çıktı:

- Hukuku, bir hesaplaşma aygıtına, dönüştürmeye çalışanlara,geçit vermeyeceğiz. Ürettikleri, ne idüğü belirsiz, propaganda kavramları üzerinden; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı, bir kutuplaştırma aracına, indirgemeye çalışanların; adaleti, Saray’a kapıkulu yapmasına, asla izin vermeyeceğiz! Şunu da herkes çok iyi bilsin ki; Anayasa Mahkemesi üyelerimiz, sahipsiz değildir.
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# deva partisi # saadet partisi
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