Sabaha kadar yangınla mücadele edildi

Nedeni bilmeyen bir şekilde çıkan Bal Ormanı yangını sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Sabaha kadar yangınla mücadele edildi

Şanlıurfa ve Diyarbakır sınırında bulunan Karacadağ Bal Ormanı’nda gece çıkan yangın, sabah saatlerine doğru kontrol altına alındı.

BAL ORMANI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI


Karacadağ bölgesinde bulunan Siverek, Viranşehir ve Diyarbakır sınırlarında bulunan bal ormanında gece geç saatlerinde öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı, yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangına bölge halkı ile askerler de müdahalede bulundu. Yapılan başarılı çalışma sonucunda yangın sabah saatlerine doğru kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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