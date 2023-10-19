Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze'ye yardım açıklaması geldi. Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari istişare yaptığını belirten Koca, "İşbirliği için planlama ve koordinasyon amaçlı görüşmelere başlıyoruz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze Açıklaması

Bakan Koca'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması geldi.

Koca, Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile görüştüğünü belirtti ve bölgeye yardım için işbirliği görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Bakan Koca ‘’Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum. Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirttiler’’ ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bakan Koca Gazze'de 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtti ve ''Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi. Bu engelle mücadele ediyoruz.'' sözleriyle tepki gösterdi.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca # gazze
Çok Okunanlar
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Deprem Mi Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesine Göre Son Depremler...
Havalar Da Ne Yapacağına Karar Veremedi! Sıcaklıklar Artacak!
Havalar Da Ne Yapacağına Karar Veremedi! Sıcaklıklar Artacak!
Altın Fiyatları Ne Oldu? İşte Güncel Fiyatlar...
Altın Fiyatları Ne Oldu? İşte Güncel Fiyatlar...
Döviz Kuru Hareketli Devam Ediyor! Dolar, Euro Ve Sterlinde Son Durum...
Döviz Kuru Hareketli Devam Ediyor! Dolar, Euro Ve Sterlinde Son Durum...
Rus Kulüpler Devrede
Rus Kulüpler Devrede
Öne Çıkanlar VATAN PARTİSİ ADANA İNCİRLİK NATO ÜSSÜ ÖNÜNDE TOPLANDI! VATAN PARTİSİ ADANA İNCİRLİK NATO ÜSSÜ ÖNÜNDE TOPLANDI! Çiçekleriniz bir şırıngayla canlanacak! Çiçekleriniz bir şırıngayla canlanacak!