Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gazze Açıklaması

Bakan Koca'dan Gazze'ye insani yardım açıklaması geldi.



Koca, Ürdün Sağlık Bakanı Firas İbrahim Al-Hawari ile görüştüğünü belirtti ve bölgeye yardım için işbirliği görüşmelerine başlandığını duyurdu.

Bakan Koca ‘’Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimize yardımcı olabilmek için koordinasyon içerisinde ortak çalışma teklifinde bulundum. Bu çerçevede, Sahra Hastanesi kurulumu, gerekli durumlarda ileri tetkik ve tedavi için yaralıların ülkemize hava yoluyla nakli, sağlık personeli desteği, ilaç ve tıbbi cihaz temini konularında hazır olduğumuzu diğer görüşmelerimde olduğu gibi Ürdünlü mevkidaşıma da ilettim. Kendisi ülkemizin işbirliği önerisinden ve yaklaşımından dolayı Türkiye’ye müteşekkir olduklarını belirttiler’’ ifadelerini kullandı.



Ayrıca Bakan Koca Gazze'de 4 hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtti ve ''Tam 13 gündür insanlığın ve merhametin önü kesildi. Bu engelle mücadele ediyoruz.'' sözleriyle tepki gösterdi.