Sağlıkçılar meslektaşları için eylemde! "Saçımızın Teline Dokunma"

ŞEVVAL İSKENDER

Saçları çekildi, darp edildi... Sağlık çalışanlarına şiddetin adresi bu kez Silivri Devlet Hastanesi oldu.

Hemşire, hastasını muayene ettiği sırada hasta yakınları odaya girdi. Hemşire hasta yakınlarını, dışarı çıkmaları konusunda uyardı. Uyarıya öfkelenen 3 hasta yakını ise,hemşireyi darp etti.

Olay kısa sürede polise intikal etti, ancak saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

"SAÇIMIZIN TELİNE DOKUNMA" EYLEMİ

Darp edilen hemşireye destek kadın meslektaşlarından geldi. Kadın sağlıkçılar saçlarından bir tutam keserek 'Saçımızın Teline Dokunma' sloganıyla sosyal medya çalışması başlattı.

Yoğun Bakım Hemşiresi Melek Ünlügedik, sağlıkçılara yönelik şiddet eylemleri karşısında cezai yaptırımların yetersiz kaldığını ifade etti.

Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası Genel Sekreteri Yasin Aldemir, şiddetin ilk ve son olmadığına dikkat çekti, önlem alınmasını istedi.

Uzman Hemşire Neslihan Komser de sağlıkta şiddetin önlenmesine dair çözüm önerilerini sıraladı.