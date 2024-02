Saldıray Berk kimdir? Saldıray Berk hakkında bilinmeyenler...

Emekli Orgeneral Saldıray Berk, 6 Şubat 1948 tarihinde dünyaya geldi. Saldıray Berk, 1962'de Selimiye Askerî Ortaokulundan, 1966'da Kuleli Askerî Lisesinden, 1968 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1969 yılında Topçu ve Füze Okulunu tamamladı. 1976 yılına kadar kadar Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı topçu birliklerinde bölük ve takım komutanlığı ile keşif subaylığı yaptı.

SALDIRAY BERK HAKKINDA BİLİNMEYENLER: ŞEHİT ÇOCUĞU

Emekli Orgeneral Saldıray Berk, 4 erkek kardeşten birisi, kendi gibi 2 kardeşi Yıldaray Berk ve Koray Berk'te asker. Bir diğer kardeşi Atılay Berk ise Askeri okula gitmeye hak kazansada girdiği göz muayenesi iyi geçmeyince okula girememiştir. Daha sonra dil öğrenmeye ve yabancı dillere yatkınlığı ile Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne kaydını yaptırdı. Turizm Bakanlığı’nda rehberlik, Ankara Radyosu’nda yarı zamanlı bir takım işler yaptı.

Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in babası Yüzbaşı Ahmet Berk Borçka’da bir göreve giderken bindiği askeri araç Çoruh Nehri’ne uçmuş ve Yüzbaşı Ahmet Berk şehit olmuştu. Saldıray Berk ve diğer 3 kardeşini anneleri büyüttü.

ANNESİNİDE KAZADA KAYBETTİ

Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in annesi Aliye Berk, Ulus’tan dolmuşla, oturduğu Yenimahalle’ye dönerken dolmuşun kaza yapması sonucu hayatını kaybetti. Bulunduğu dolmuşta Aliye Berk dışında kimse ciddi bir yara almamasına rağmen Aliye Berk kafasını çarpması sonucu hayatını kaybetti.

FETÖ’NÜN ERGENEKON TERTİBİNDE HEDEF ALINDI

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek):



"Atatürk gibi bir adam Saldıray Berk gibi bir adam FETÖ tertibini durdururdu" pic.twitter.com/IeLqcmJWOJ — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 14, 2024

Uzun yıllar boyu FETÖ'nün hedefinde bulunan Emekli Orgeneral Saldıray Berk Ergenekon davasında tutuksuz yargılandığı sırada mahkeme günü mahkemeye gelmemiş ve Erzurum Adliyesinin üstünden iki adet F-16 uçurduğu anlar ile hafızalara kazınmıştı. Öteyandan 2010 yılında gerçekleştirilen askeri törende adı anons edilir edilmez büyük bir alkış kopmuştu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in Ergenekon kumpasında FETÖ'ye nasıl direndiğini "Hadi erkekseniz gelin beni masamdan alın" sözleriyle anlattı.

"Hadi erkekseniz gelin beni alın"



🔴Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek), Saldıray Berk'in Ergenekon kumpasına nasıl direndiğini anlattı. pic.twitter.com/qUBuSOFJ5d — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 14, 2024

Saldıray Berk'i tutuklamak isteyen FETÖ'cü savcı Bayram Bozkurt ise son olarak firar etmiş ve samanlıkta yakalanmıştı.

FETÖ'cü savcı Bayram Bozkurt

Hayatını kaybeden Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in Genelkurmay Başkanı olmasını, Fetullahçı Terör Örgütü böyle engellemişti. pic.twitter.com/8bTJg74KXB — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) February 14, 2024

İHA VE SİHALARIN GELİŞTİRİLMESİNDE PAYI VAR

Emekli Orgeneral Saldıray Berk'in İHA ve SİHA'ların geliştirilmesinde de payı var. Berk'in katkılarının önemini belirten Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabında baş sağlığı mesajı paylaştı. Bayraktar, "Ülkemizin ilk milli ve özgün İHA sistemi olan Bayraktar Mini İHA'larımıza kullanıma sunulduğu dönemde sahip çıkan, deneme sürecinde terör bölgesinde birlikte testler yaptığımız, ömrünü vatanımızın bekası için vakfeden mert komutanımız Orgeneral Saldıray Berk'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesinin, TSK'nın ve Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

2015'DE VATAN PARTİSİNE KATILDI

Emekli Orgeneral Saldıray Berk 2015 yılında Vatan Partisine katılmış ve o günden beri Vatan Partisi bünyesinde önemli görevler yürütmüştü. Berk, Vatan Partisine katılırken "6 Ok'a sahip çıktığı için Vatan Partisi'ndeyim, bütün vatansevereleri Vatan Partisine bekliyorum" demişti.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Emekli Orgeneral Saldıray Berk ile son görüşmesini "Kahraman komutanımızla son görüşmemiz" şeklinde yayınladı.

"BÜTÜN DÜNYA BİLSİN DİYE VATAN PARTİSİ'NE KAYDOLDUM"

Kahraman Komutanımız E.Org. Saldıray Berk’le, Genel Saymanımız Şehmus Yıldırım Gençer ve Genel Başkan Yardımcımız Utku Reyhan’la birlikte evinde görüşmüştük. Her zamanki tevazusu, sadeliği ve sıcaklığıyla bizleri bahçesinde ağırladı. Komutanımızla arkadaş gibi olmuştuk. Her konuda gönül rahatlığıyla konuşabiliyorduk. Sağlık sorunlarından dolayı bir süredir görüşememiştik. Uzun uzun hasret giderdik ve Türkiyemiz üzerine konuştuk. Komutanımız, daha biz konuya girmeden, Partimizin Vatan Savaşı siyasetinin doğruluğu ve haklılığını, Türkiye’nin ihtiyacı olan çözümün bu program olduğunu ve cesaretle mevcut çizgiyi savunmak gerektiğini anlattı. Her zamanki gibi tereddütsüzdü. Cephedeydi. Mehmetçik yürekli Komutanlarımızın en seçkinlerindendi. Türkiyemizin karşı karşıya olduğu tehditler konusunda Komutanımız büyük bilinci, cesareti ve vicdanıyla önümüzdeki tehditleri saptıyordu. Özellikle NATO’nun Türk Ordusu ve ülkemiz için nasıl büyük bir tehdit olduğunu, askerlik hayatı boyunca yaşadığı tecrübelerden örnekler vererek uzunca anlattı. Taviz verilemeyecek en önemli konunun ABD ve NATO tehditlerine karşı dik durmak olduğunu belirtirken, bazı silah arkadaşlarına bu konuda dik durmadıkları için sessizce sitemde bulunuyordu. Bozgunculuğa sonuna kadar karşıydı ve Ordumuzu yıpratmamak adına eleştirilerini kamuoyu önünde yapmayacağını söyledi. Atatürk’e ve Cumhuriyet’e bağlılığını sık sık vurguladı. Milli Devlete karşı sorumluluğunu, kendi hayatıyla özetliyordu. Cumhuriyetin kendisinin elinden tuttuğunu, yetiştirdiğini, bu halkın imkanlarıyla Orgeneralliğe kadar geldiğini ve milletimize hiçbir zaman ödenmeyecek bir borcumuzun olduğunu anlattı. Sohbet biterken umut doluydu. Vatan Partisi kırmızı çizgim diyordu. “Bütün dünya nerede durduğumu bilsin diye Partimize kaydoldum” dedi. Partimizin gençliğini büyük bir gurur ve mutlulukla izlediğini, isim isim hepimizi yakından takip ettiğini ve moral bulduğunu anlatıyordu. Önümüzdeki zor dönemlerde cephedeki en büyük güç kaynağımız, E.Org. Saldıray Berk’in cesareti ve erdemleri olacak. Komutanımızın özlediği başı dik ve Üreten Türkiye’yi inşa edeceğiz. Hasret kaldığımız Türkiye ufuktadır ve Saldıray Berklerin omuzlarında yükselecektir. Söz veriyoruz. Acımız büyük ancak Komutanımızı emanet ettiğimiz toprağımız nice kahramanlar yetiştirmeye hazır, daha güçlü, daha cesur ve daha bereketlidir.