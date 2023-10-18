Saldırılar Meclis'teki Grup Konuşmalarına Yansıdı

İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları Meclis'in de gündeminde. Son saldırı siyasi partilerin grup toplantılarındaki konuşmalara yansıdı.

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak grup toplantısı Meclis'te yapıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu AK Parti Hükümeti'nin kınamanın ötesinde adım atmaya mecbur olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da İsrail Büyükelçisinin Türkiye'den gönderilmesini istedi. Davutoğlu, "Türkiye derhal insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. Mısır'la derhal görüşülsün ve Vefa kapısından koridor açılsın. İsrail büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini ifade etti. Akşener açıklamasında, "Bu saatten sonra, katil Netenyahu için söylenecek hiçbir söz kalmamıştır. O, 21’inci yüzyılın, yeni Hitler’idir. Holokost’u yaşamış bir halkın, yüz karasıdır. Zaman farklı, zihniyet aynı zihniyettir. Ve derhal yargılanmalıdır." ifadelerini kulllandı.