Saldırıya Uğrayan Doktordan Biber Gazlı Savunma!

Manisa'da darbedilip, boğazından yaralanan aile hekimi Ahmet Aygün, saldırıyı gerçekleştiren Ozan K. adlı hastayı biber gazı ile etkisiz hale getirdi. Ozan K., gözaltına alınırken, doktor şikayetçi oldu.

Saldırıya Uğrayan Doktordan Biber Gazlı Savunma!
Son Güncelleme:

Olay, dün  saat 16.30 sıralarında Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre; dün sabah saatlerinde aile sağlığı merkezine gelen Ozan K., yoğunluğu bahane ederek merkezden ayrıldı. Daha sonra yeniden saat 16.00 sıralarında merkeze gelen Ozan K., aile hekimi Ahmet Aygün ile tartışmaya başladı. Tartışma, kavgaya dönüştü.

Ozan K., aile hekimi Aygün darbedip, boğazından yaraladı. Çevredeki diğer sağlık çalışanları müdahale edip, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu sırada aile hekimi Aygün, 'beyaz kod' verip, biber gazı sıkarak Ozan K.'yi etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine merkeze gelen polis ekipleri, Ozan K.yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından serbest bırakılan Ozan K. hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Emekliler Dikkat! Seyyanen Zam Değil Oransal Zam Masada...Emekliler Dikkat! Seyyanen Zam Değil Oransal Zam Masada...Ekonomi
# doktora şiddet
Çok Okunanlar
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Yaşanan Son Depremler Hissedildi Mi?
Adana'da Deprem!
Adana'da Deprem!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Bugün Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? Yağmur İstanbul'a Yaradı Mı?
Öne Çıkanlar İsrail Başkanı yenilgiyi itiraf etti! Savaşın ne zaman biteceğini açıkladı İsrail Başkanı yenilgiyi itiraf etti! Savaşın ne zaman biteceğini açıkladı Meğer Tonla Para Kazandırıyormuş! Yol Kenarında Yetişen Hazine Açığa Çıktı! Meğer Tonla Para Kazandırıyormuş! Yol Kenarında Yetişen Hazine Açığa Çıktı!