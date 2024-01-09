Emekliler Dikkat! Seyyanen Zam Değil Oransal Zam Masada...

TÜİK'in milyonlarca memur ve emeklinin beklediği aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte emeklilere gelecek zam oranı da belli oldu. Açıklanan verilerin ardından oluşan zam oranı emeklilerin beklentilerini karşılamadı.

Memur ve memur emeklileri yeni yıl için yüzde 49,25 zamma hak kazanırken, işçi ve esnaf emeklileri için bu oran yüzde 37,57 olarak belirlendi. Emekliler seyyanen zam beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masasında oransal zam formülünün olduğu konuşuluyor. Kök maaşları 7 bin 500 TL'ye tamamlananlar için de ayrı çalışma yapıldı.

ORANSAL OLARAK DÜZENLENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yapılan çalışmada SSK, Bağ-Kur emeklilerine verilecek refah payının seyyanen artış değil, yüzde 11.68'lik açığı kapatacak oransal bir düzenleme olduğu öğrenildi. Haber7'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sunulan bu çalışmanın, Kabine toplantısında da değerlendirilmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranının yüzde 44-45 olabileceği belirtiliyor.

Kök maaşı düşük olan ve 7 bin 500 liraya tamamlananlar için de ayrı bir çalışma yapıldı.