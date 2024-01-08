7.500 TL Emekli Maaşı Alan Emekliler dikkat! En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte yanıtı...

Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emeklilerin alacağı zam oranı da kesinleşmişti. İşçi emeklisine yüzde 37,57, memur emeklisine yüzde 49,25’lik zam yapılacak... Emeklilerin en büyük beklentisi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen bir zam duyurması oldu.

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Kabine'nin bugün (8 Ocak 2024) Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında toplanması bekleniyor.

2024 yılında gerçekleştirilecek ilk kabine toplantısının en önemli gündem maddelerinden birisininde işçi ve Bağ-Kur emeklilerine verilen zam oranının güncellenmesi olacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapacağı öğrenildi.

İKİ BAKANLIK ÇALIŞIYOR

Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ile memur emeklisi arasında oluşan yüzde 11,68’lik farkın kapanması için Bakanlıkların çalışmalar yürüttüğü öğrenildi. Masada bulunan en dikkat çekici formül ise maaşlara yapılacak zamların eşitlenmesi formülü... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farklı formüller üzerinde de çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise maliyet hesaplaması yapıyor. Refah payı ile ilgili son kararı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

7.500 TL EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

Çalışılan formüller ve zam oranları ile ilgili çalışmaların en önemli maddelerinden biri ise 7.500 TL emekli maaşı alanlar ile ilgili. Yapılan çalışmalarla 7.500 TL emekli maaşının güncellenmesi ve arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Ancak bu çalışmaların hayata geçebilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Yapılan çalışmalarla birlite en düşük emekli maaşının 7.500 TL'den 10.000 TL'ye çıkartılması planlanıyor...

Zamlı emekli maaşları ise SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağkur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta yatırılacak. Aylıkların refah payı ile birlikte yatırılması bekleniyor...