Türkiye'de en çok satılan otomobiller

2023 yılında Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında zirve Fiatın olurken, bunu sırasıyla Renault ve Ford izledi. Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2'lik artış gösterdi...

Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Editör: Orhun
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) paylaştığı verilerle Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdüğünü belirtti. Bu verilerle, sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldığı görüldü. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da yapılmıştı.

 Geçtiğimiz yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 193 bin 622 adetle Fiat ilk sırayı aldı. 

Türkiye'de en çok satılan otomobiller - Resim : 1

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

  • Fiat- 193 bin 622 adet
  • Renault-135 bin 645 adet 
  • Ford- 102 bin 380 adet
  • Volkswagen- 88 bin 776 adet
  • Peugeot- 78 bin 632 adet
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