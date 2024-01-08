Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) paylaştığı verilerle Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdüğünü belirtti. Bu verilerle, sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldığı görüldü. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016'da yapılmıştı.

Geçtiğimiz yıl binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 193 bin 622 adetle Fiat ilk sırayı aldı.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER