Şanlıurfa’da silahla düğün salonunu bastı! 3 kişi...

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, üvey amcanın yeğeninin düğünü silahla bastığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 3 kişi yaralanırken polis ekipleri soruşturma başlattı..

Şanlıurfa’da silahla düğün salonunu bastı! 3 kişi...

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, üvey amcanın yeğeninin düğünü silahla bastığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Suruç ilçesine bağlı Mürşitpınar Mahallesi’ndeki bir düğün salonunda yaşandı. Sezai B. ile Medine Ş.’nin düğünü başladıktan yaklaşık 1 saat sonra F.B., iddiaya göre üvey ağabeyi ile yaşadığı miras kavgası nedeniyle yeğeninin düğününü bastı. Düğün salonunun kapısından içerideki konukların üzerine rastgele ateş açtığı iddia edilen şüpheli, 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. F.B. gözaltına alındı.

Yeğeninin düğününü basarak 3 kişiyi silahla yaralayan F.B.’nin rahat tavırlarıyla salona gelmesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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