Savaş Cebeci'den açıklama: "Yalnızlığımı iliklerime kadar hissettim..."

Bir süredir sosyal medya üzerinden atışan Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan, Tuzla’da boş bir arazide kavga etmişti. Kavgada Savaş Cebeci’nin suratı kanlar içinde kalmıştı. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, kavga eden ikili ifade vermişti.

Yaşanan bu olaylardan sonra Savaş Cebeci açıklamalarda bulundu. Cebeci şunları söyledi:

- İtalya'ya tatile geldim. Kafamı toplamak istedim. Biliyorsunuz kafama ağır darbeler aldım. Bu açıklamaları yapmak durumunda kaldım. Çünkü olayın fazlasıyla yayıldığını ve meşrulaştığını görüyorum. O gün dövüş için bir araya geldiğimizde sokağın ortasında kavga etmek gibi bir niyetim yoktu. Amacım kuralsız bir şekilde ringde dövüşmekti. Fakat silahlı ve kalabalık gelmişler. Elinde silahlı bir çocuk posta koymaya başlayınca, sinirlendim. Çünkü silahın ne işi vardı orda. O silahlı çocuğu görünce sinirlendim. Israrla ringe inelim, ringe inelim dedim. Çünkü orada olası bir arbedede silahlar ateşe alabilirdi. Yenilecek de olsam bu insanların canını hiçe atarak değil, ringde olsun istedim. Haberim olmadan aldığım darbeyle yere yığıldım.