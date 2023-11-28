Sayıştay KİPTAŞ'a Mercek Tuttu! Yaşanan Usulsüzlükler Ortaya Çıktı

KİPTAŞ'ın Sayıştay raporu usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Raporda Bazı Şirket Çalışanları ve Aile Fertleri İçin Yapılan Özel Sağlık Sigortası Bedellerinin Şirket Bütçesinden Karşılanması ile Yapılan veya Yaptırılan İnşaatlarda Yapı Denetimi Kanunu Hükümlerine Uyulmaması yer aldı.

Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraklerinde yaşanan usulsüzlükleri Sayıştay ortaya çıkardı.

1995 yılında İstanbulluyu güvenli ve hesaplı eve ulaştırmak için yola çıkan KİPTAŞ, Sayıştay raporuna göre artık o kadar da güvenli değil.

Sayıştay yaptığı incelemede KİPTAŞ’ın Yapı Denetimi Kanunu Hükümlerine uymadığını tespit etti.

Raporda, Can ve mal güvenliğinin sağlanması için kanunda belirlenen hükümlere uyulmadığı ve yapı denetim işlemlerinin şirket tarafından gerçekleştirildiği söylendi.

Öte yandan raporda, Şirkette görev yapan personel ile bunların aile fertleri için özel sağlık sigortası yaptırılarak poliçe bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı yer aldı.

Sayıştay, “2022 Yılı Grup Sağlık Sigortası Hizmeti Alım İşi” ihalesi kapsamında Şirket personeli 54 kişi ile eşleri olan 48 kişi ve 73 personel çocuğu olmak üzere toplam 175 kişi için özel sağlık sigortası yaptırılarak bedelinin Şirket bütçesinden karşılandığını tespit etti.

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