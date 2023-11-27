Sayıştay Beşiktaş Belediyesi'ni Uyardı

Sayıştay Raporu Beşiktaş Belediyesi’ndeki Kamu yararına aykırı faaliyetleri ve usulsüzlükleri de gözler önüne serdi. Rapora göre; İmar Planlarında Kamunun Kullanımına Bırakılan Yerler Özel Siteler Tarafından İşgal Edildi, bütçede alt yapı ve otopark yapımı için ayrılan tutarlar da İdarenin mal ve hizmet alımlarında kullanıldı.



Sayıştay Beşiktaş Belediyesi’nin 2022 faaliyetlerine mercek tuttu.



Ortaya çıkan rapor 48 farklı usulsüzlüğü gözler önüne serdi.



Rapora göre, Beşiktaş Belediyesi, imar planında kamu yararına gösterdiği yere site dikilmesine izin verdi. Yol, yeşil alan, park alanı yapılması gereken yer sitelerin olduğu özel mülk alanına çevrildi. Sayıştay ise yıkılıp kamu yararına açık alan haline çevrilmesi için uyardı.



Raporda en çok göze çarpan noktalardan biri de kamu yararı için ayrılan bütçelerin farklı alanlara kullanılması oldu.



Raporda, alt yapı ve yol düzenleme için elde edilen kazı bedellerinden gelen 11 milyon 462 bin liranın İdarenin mal ve hizmet alımlarında kullanıldığı söylendi.



Bir diğer aykırılık da Otopark Hesabında Toplanan bir milyonu aşkın tutarın Otopark Yapımı Yerine cari harcamalarda kullanılmasında yaşandı.



Beşiktaş Belediyesi’nin , kadınlar ve çocuklar için konukevi açması zorunluluğunu da yerine getirmediği de rapora yansıyan uyarılar arasında yer aldı.

Sayıştay’ın raporuna, Belediyede görev alan kadrolu 65 işçiden 1’inin 249 gün, 8’inin 100 ile 200 gün arasında, 22’sinin 50 ile 100 gün arasında izin kullanmadığı da yansıdı. Sayıştay işçilerin haklarının verilmesi için de belediyeyi uyardı.