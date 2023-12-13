Şehit Annesinden Özgür Özel'e Tepki: Hangi Yüzle Buraya Geliyor

Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehidin naaşı, Şırnak'ta düzenlenen törenle Ankara'ya nakledildi.

Naaşı baba ocağına getirilen şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törene Şehit Emir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldı.

'Hangi Yüzle Buraya Geliyor'

25 Kasım 2022'de şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen, cenaze töreninden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alandan ayrılması ardından, "Meclis'te Demirtaş'a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor?" diyerek, tepki gösterdi.

'Demirtaş'ı Asılırken Göreceğiz İnşallah'

Şehit Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in annesi Gülcan Öztürkmen Özel'in saf tutmasının ardından, "Demirtaş'a selam söyleyenlere de ben söylüyorum; Demirtaş'ı da asılırken göreceğiz inşallah, şehit annesi olarak ben göreceğim. Önce PKK gebersin, sonra FETÖ, sonra Demirtaş inşallah asılacak. Bu ülke ebediyen payidar kalacak. Onlardan da temizlenecek inşallah" dedi. Şehit Eril Alperen Emir, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.