Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a getirildi

HDP Eski Eş Genel Başkanı terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, annesinin rahatsızlanması üzerine Diyarbakır’a getirildi.

Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a getirildi
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunarak, talebinin kabul edilmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alınıp Diyarbakır'a getirildi.

Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a getirildi - Resim : 1

ZIRHLI ARAÇLA CEZAEVİNE DÖNDÜ

Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.

# selahattin demirtaş # diyarbakır
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