Selahattin Demirtaş Diyarbakır'a getirildi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, annesi Sadiye Demirtaş, iki gün önce KOAH, böbrek ve solunum yetmezliği nedeniyle kentteki özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

Demirtaş, annesinin rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunarak, talebinin kabul edilmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alınıp Diyarbakır'a getirildi.

ZIRHLI ARAÇLA CEZAEVİNE DÖNDÜ

Demirtaş'ın hastanede yaklaşık 4 saat kaldıktan sonra zırhlı araçlarla ayrılarak tekrar özel uçakla Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.