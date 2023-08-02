Şile'de bulunan top mermileri imha edildi! Deniz suları 30 metreye kadar yükseldi

İstanbul'un Şile ilçesinde denize giren vatandaşlar tarafından tespit edilen en az 28 top mermisinin imhasına sabah saatlerinde başlandı.

Mühimmat, Sualtı Savunma Komutanlığı tarafından bin 200 metrelik yarı çaplı sahada yerleşim yerlerinde ve plajlarda gerekli emniyet tedbirlerin alınması sonrasında imha edildi.

O anlar kayıt altına alınırken denize yakın evler boşaltıldı. Patlamanın etkisiyle deniz suları yaklaşık 30 metreye kadar yükseldi.

SAS timleri bölgede tarama faaliyetlerine devam ediyor.