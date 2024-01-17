Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aldığı ceza tartışmalara neden oldu! Bakan Tunç'tan o karar sonrası ilk açıklama

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun davasında karar çıktı. Karar sonrası verilen ceza tartışmalara neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç o karar hakkında konuştu.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aldığı ceza tartışmalara neden oldu! Bakan Tunç'tan o karar sonrası ilk açıklama
Bakan Tunç'tan o karar sonrası ilk açıklama!
Editör: Uğur Çam

Motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak hayatını kaybetmesine neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında karar açıklandı. Davada, Mohamud'a 2 yıl 6 ay ceza verildi. Ceza, 27 bin 300 lira para cezasına çevrildi. Karar sonrası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan ilk açıklama geldi.

BAKAN TUNÇ SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNA VERİLEN CEZA HAKKINDA KONUŞTU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun aldığı ceza sonrası çıkan tartışmalara değindi. Şikayetçinin, şikayetinden vazgeçtiğini aktaran Bakan, tartışmalarla ilgili şöyle konuştu:

- Somali Cumhurbaşkanının oğlu asli kusurlu, diğeri tali kusurlu adli tıp raporuna göre. Şikayetçi de şikayetinden vazgeçti. Verilen hapis cezasının paraya çevrilmesi herhalde eleştiriliyor. Tabi bu mahkemenin takdiri, taksirle işlenen bir suç. Diğer yandan şikayetçinin de vazgeçmiş olması nedeniyle böyle bir sonuç çıktı ortaya. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından mahkemenin verdiği karar bu yönde oldu.
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza davasında karar çıktıSomali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kaza davasında karar çıktıGündem
# Yılmaz Tunç # somali cumhurbaşkanı # motokurye
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