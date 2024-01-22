Staj mağdurları Ankara'da bir araya geldi
Staj ve çıraklık mağdurları, staj eğitimlerinin başladığı tarihin işe giriş tarihi olarak kabul edilmesini istiyorlar. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri Ankara’da buluştu. Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında sigorta başlangıçlarının emeklilikte dikkate alınmasını talep etti.
Mesleki teknik liselerde ve çıraklık eğitim okullarında işyerinde zorunlu staj yaptılar, sigorta girişleri yapıldı. Ancak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sigorta girişleri emeklilik için kabul edilmedi.
Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında sigorta başlangıçlarının emeklilikte dikkate alınmasını talep eden Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri Ankara Anıtpark’ta “Büyük Ankara Buluşması” düzenledi.
“Eksik yatan gün primlerinin sorumlusu bizler değiliz” diyen üyeler çalışma hayatının çıraklık ve staj döneminde başladığı söyleyerek haklarını talep etti.
Federasyon Başkanı Murat Bal çalışma hayatına erken yaşlarda atıldıklarını belirterek mağduriyetin çözülmesi için mücadele ettikleri belirtti.
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