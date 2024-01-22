Staj mağdurları Ankara'da bir araya geldi

Staj ve çıraklık mağdurları, staj eğitimlerinin başladığı tarihin işe giriş tarihi olarak kabul edilmesini istiyorlar. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri Ankara’da buluştu. Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında sigorta başlangıçlarının emeklilikte dikkate alınmasını talep etti.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Mesleki teknik liselerde ve çıraklık eğitim okullarında işyerinde zorunlu staj yaptılar, sigorta girişleri yapıldı. Ancak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sigorta girişleri emeklilik için kabul edilmedi.

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında sigorta başlangıçlarının emeklilikte dikkate alınmasını talep eden Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu üyeleri Ankara Anıtpark’ta “Büyük Ankara Buluşması” düzenledi.

“Eksik yatan gün primlerinin sorumlusu bizler değiliz” diyen üyeler çalışma hayatının çıraklık ve staj döneminde başladığı söyleyerek haklarını talep etti.

Federasyon Başkanı Murat Bal çalışma hayatına erken yaşlarda atıldıklarını belirterek mağduriyetin çözülmesi için mücadele ettikleri belirtti.

Sivas'ta trafik kazası! Minibüs ile otomobil çarpıştıSivas'ta trafik kazası! Minibüs ile otomobil çarpıştıYurt
# staj mağdurları # çıraklık # emeklilik
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde indirim durmuyor! Duyan koşuyor!
Van'da deprem!
Van'da deprem!
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Doğalgaz sayıcına bu işlemi yaptırmayanlar dikkat! Yapmayanlar 10 bin TL ödeyecek!
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Açıp kapatarak tasarruf edilebilir mi? Doğalgaz faturasını düşürmek için yapıyoruz ama...
Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var
Kolajene bir avuç para vermeye son! Bu besinin içinde doğal ve en güçlü kolajen var
Öne Çıkanlar Hakan Fidan Filistin için ABD'ye gidiyor!│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Hakan Fidan Filistin için ABD'ye gidiyor!│Gün Ortası - Yeşim Eryılmaz #canlı Güllüşah kimdir? Güllüşah kimdir?