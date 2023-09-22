Süresiz nafaka sona mı ediyor?

Uzun süredir tartışılan nafaka konusu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “mağduriyetlere duyarsız kalamayız" açıklamasıyla yeniden gündem oldu. Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan, konuyu Ulusal Kanal yayınında değerlendirdi.

Süresiz nafaka sona mı ediyor?
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Nafakanın kadına bir ‘lütuf’ olmadığının altını çizen Kadan, “kadını yoksulluktan kurtarmadan yapılacak yeni yasalar, yeni kaoslar yaratır" dedi.

Hükümet, nafaka, tazminat ve boşanmayı kapsayan aile hukuku konusunda yasal düzenlemeye hazırlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu kapsamda 1 Kasım’da Aile Hukuku konulu bir sempozyum düzenleneceğini duyurmuştu. Sempozyum gündemindeki başlıca konulardan biri de yıllardır tartışılan nafaka konusu olacak…

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Avukat Nuriye Kadan, nafakanın kadına bir ‘lütuf’ olmadığını, yasaların mağduriyeti önleyici düzenlemeler içerdiğini söyledi. Kadan, nafakanın “süresiz” olmadığının da altını çizdi.

Kadan, “nafaka mağdurları” adı altında bazı kesimlerce toplumda algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi. Hükümeti nafaka mağduriyetleriyle ilgili verileri açıklamaya çağırdı.

Avukat Nuriye Kadan, nafaka konusundaki en temel sorunun kadının yoksullaşması olduğunu vurguladı. “Bunu çözmeden yapılacak düzenlemeler, sorunları daha da arttıracaktır” uyarısı yaptı.

# nafaka
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