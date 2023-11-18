Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: "6 Kişi Yaralandı"

Sakarya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle araç kontrolden çıktı. Otomobilin beton direğe çarpması sonucu...

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti: "6 Kişi Yaralandı"
Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kazaya Alakalı İnceleme Başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Topçu Sırtı Mahallesi’nde, Ş.Y. idaresindeki 34 KH 8883 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak beton direğe çarptı. Kazada sürücü Ş.Y. ile araçta bulunan F.Y., İ.Y., Y.O.K., Y.Y. ve S.G. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sakarya # kaza # otomobil
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