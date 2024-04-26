Taksim bombacısı Ahlam Albashır için karar: 1794 yıl hapis cezası

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de terör örgütü PKK/YPG tarafından verilen talimatla İstiklal Caddesi'ne bırakılan bombanın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin dava sonuçlandı. Mahkeme, bombayı bırakan sanık Ahlam Albashır'ı "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" ve 6 kişiye karşı "kasten öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Albashır'a ayrıca diğer suçlardan bin 794 yıla kadar hapis cezası verildi.

Bombayı bırakan Ahlam Albashır'ın da içinde olduğu 5 tutuklu sanığın yargılandığı dava İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, tutuklu sanıklardan Fatma Berkel, Ferhat Habeş, Ahmed Carkes ve Ammar Jarkas'e ek savunma hakkı verildi.

Mahkeme karar açıklamadan önce sanıklara son sözlerini sordu. “Kendimi savunmayacağım.” diyen Albashır “Bu olan patlama ve vefat edenlerden dolayı bana vereceğiniz herhangi bir cezayı kabul ediyorum.” İfadelerini kullandı. Terörist Albashır diğer sanıklar için de şunları söyledi:

MAHKEME BAŞKANIYLA BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEK İSTEDİ

“Ammar Carkes'in hiçbir şeyden haberi yoktur. Benim ailemin vefat ettiğini biliyor ama ailem yaşıyor. Ahmed Carkes'in telefonu kırdığında hiçbir şeyden haberi yoktu. Ahmad Haj Hasan'ın da evinde 3 gün kaldım. Tanışıklığımız atölyeden kaynaklanıyor. Bayan olduğumdan atölyede kalmama razı olmadı. Evine davet etti. Ferhat Habeş ve Fatma Berkel'i sadece evde gördüm. Sayın başkanla baş başa konuşmak istiyorum."

Diğer sanıklar da saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını öne sürerek, tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ahlam Albashır’ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçlarından 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Albashır'a ayrıca 99 kez "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından da toplamda 1794 yıl hapis cezası ile 22 bin lira adli para cezası verdi.

Mahkeme Albashır'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçu içerisinde eridiğine kanaat getirerek, bu suç yönünden hüküm kurulmasına yer olmadığına hükmetti.

DİĞER SANIKLAR ÖRGÜT ÜYELİNDEN CEZA ALMADI

Sanıklar Fatma Berkel ve Ferhat Habeş ise "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmaya yardım" ve 6 kişiye karşı "Tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye yardım" suçlarından 18'er yıldan olmak üzere toplam 126'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar Berkel ve Habeş, 99 kişiye karşı "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan toplam 891'er yıl, "Silah sağlama" suçundan ise 18'er yıl hapis cezası aldı. Bu sanıklar hakkında da örgüt üyeliğinden hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi.

Bakar Carkes, Hadir Carkes, Hatice El Kurdi ve Salih Carkes "Suçluyu kayırma" suçundan 4 'er yıl hapis cezasına çarptırdı, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Kasten öldürme", "Örgüt üyeliği" suçlarından beraat etti.

Davada bazı sanıklar göçmen kaçakçılığı suçundan ceza alırken aralarında yaşı küçük A.E'nin de bulunduğu 12 sanık hakkında tüm suçlardan beraat kararı verildi.

PKK YÖNETİCİLERİNİN DOSYASI AYRILDI

Hakkında yakalama kararı olan PKK yöneticilerinden içlerinde Cemil Bayık, Sabri Ok, Ferhat Abdi Şahin’in de olduğu 10 kişinin dosyası ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırının PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği belirtiliyor.