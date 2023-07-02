Tatil boyunca 17 bin 774 kaza!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tatili boyunca tam 17 bin 774 kaza yaşandığını ifade etti.

Tatil boyunca 17 bin 774 kaza!
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Fahrettin Koca konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

- Kurban Bayramı tatilinin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldi. Bir kısmı ölümle sonuçlanan kazaların dönüş yolunda da yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasını istirham ediyoruz. Olası bir sağlık hizmeti ihtiyacı için Helikopter ve Kara Ambulanslarımızla, UMKE Ekiplerimizle, nöbetçi sağlık çalışanlarımızla verdiğimiz sağlık hizmeti devam ediyor. Gideceğiniz yere sağlıkla varın. 

# fahrettin koca # kaza # bayram # tatil # kurban
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