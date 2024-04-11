Tatile gidemeyen İstanbullular turistik mekanlara akın ettiler!

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde İstanbullular ulaşımın ücretsiz olmasıyla birlikte turistik yerlere akın ettiler. Camiler ve türbeler insanlarla doldu.

İstanbul’da vatandaşlar Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Fatih’te bulunan türbeleri ziyaret etti. Bayramın ikinci gününde türbelere ziyaretçi yoğunluğu dikkat çekerken, Mehmet Emin Tokadi Türbesi ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ne gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında yaşanan yoğunluk, güneşli havanın etkisiyle artış gösterdi. İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle nostaljik tramvay seferleri geçici süreliğine durduruldu.

İstanbul'un turistik ve tarihi bölgelerinde bugün de yoğunluk yaşandı. Bayram tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek kendini sokağa attı. İstiklal Caddesi üzerinde ziyaretçileri taşıyan ve yoğun ilgi gören nostaljik tramvay seferleri yaşanan yoğunluk ve yayaların güvenliği nedeniyle geçici süreliğine iptal edildi.

İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip değerlendirmek isteyen vatandaşlar Eminönü'nde de yoğunluk oluşturdu.