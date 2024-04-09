Tatile gitmeyen İstanbullular kentin tadını çıkarttı!

Ulaşım ücretlerinin pahalılığı, konaklamadaki artıştan dolayı Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, yoğunluğun azaldığı kentte tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti, sahiller ve parklara akın etti.

Tatile gitmeyen İstanbullular kentin tadını çıkarttı!
Editör: Metehan Gül
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Birçok İstanbullunun bayram tatili için memleketlerine veya tatil beldelerine gitmesiyle kentte sakin günler yaşanıyor.

İnsan yoğunluğu ve trafiğin azaldığı şehirde vatandaşlar tarihi ve turistik mekanlar ile sahiller ve parklara akın etti. ​​​​​​​

İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de uğrak noktası olan Ayasofya ve Sultanahmet meydanlarında öğleden sonra yoğunluk yaşandı.

Bazı kent sakinleri, sahillerde ve parklarda vakit geçirdi. Buralarda da normal günlere nazaran sakinlik gözlendi.

Baltalimanı'nda sahile inen vatandaşlar, çimlerde ve banklarda otururken, kimileri de bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# ramazan bayramı tatili # istanbul
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