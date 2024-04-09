Acı kaza: 2 can kaybı, 5 yaralı!

Kaza, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Bir kamyonet, otomobil ile çarpıştı. Faciada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Acı kaza: 2 can kaybı, 5 yaralı!
Editör: Yağmur Biçen

Ölümlü kaza öğle saatlerinde Nurdağı-Gaziantep kara yolunun 23’üncü kilometresinde meydana geldi.

Şükrü Yıldız (42) yönetimindeki kamyonet ile Ökkeş Kırık (53) idaresindeki otomobil çarpıştı. Otomobil ikiye bölünürken, kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kazada Ökkeş Kırık ile Zeynep Kırık (50) hayatını kaybetti; Şükrü Yıldız, Ökkeş Abuş, Nesrin Abuş, İkra Abuş ve Oğuzhan Abuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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# trafik kazası # ​Gaziantep
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