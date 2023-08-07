Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın! Yangına ekipler müdahale ediyor
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangın, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında çıktı.
Nedeni henüz bilinmeyen yangın, fabrikadaki işçiler tarafından yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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