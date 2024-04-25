Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda örgütün "sözde komutanı" olarak faaliyet yürüten mensubu tutuklandı.

Tekirdağ'da PKK/KCK-PYD/YPG'li "sözde komutan" terörist tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Veliköy Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, Suriye'de terör örgütü içerisinde "sözde komutan" olarak faaliyet yürüten "Leyd" kod adlı M.E.H. yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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# PKK SDG # Tekirdağ
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