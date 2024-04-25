Diyarbakır'a turizm polisi geliyor: Amaç hem güvenlik hem de rehberlik

33 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, tarihi ve turistik mekanlarıyla kültür turizminde son yılların en önemli cazibe merkezlerinden biri oldu.



UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, tarihi Ulu Cami, Ongözlü Köprü, restore edilen kiliseler, Hasanpaşa Hanı dikkat çekiyor.

GÜVENLİK VE REHBERLİK BİRLİKTE

Kentin tarihi ve kültürel mekanlarında, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Kürtçe ve Zazaca bilen polisler görevlendirilecek. Ekipler hem yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini sağlayacak hem de gerektiğinde rehberlik hizmeti sunacak.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, kentin turizm konusunda giderek geliştiğini söyledi.



