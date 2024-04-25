Çanakkale'de asırlık destan yazan alay için vefa yürüyüşü düzenlendi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" talimatıyla bir an bile düşünmediler. 109 yıl önce Çanakkale’de destan yazdılar. 57. alayın kahramanları torunları tarafından anıldı.

Çanakkale'de asırlık destan yazan alay için vefa yürüyüşü düzenlendi
Editör: Şevval İskender

Ne arkalarına baktılar, ne de ölümü düşündüler. Korkusuzca vatan için savaştılar, onlar sayesinde Türk milleti küllerinden doğdu.

Yurt içi ve yurt dışından binlerce genç, Kocadere'de 57. alayın yürüyüşü için sabahladılar. Tıpkı mehmetçiğin 100 yıl önce yaptığı gibi, 57. alaya dağıtılan yarma çorbası ile sabah kahvaltılarını yaptılar.

Gençlik Ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nde gençlere çorba ikram etti.

Bundan tam 109 yıl önce, takvim yaprakları 25 Nisan 1915'i gösterirken şafak vakti 57. alay askerleri, vatan savunmaya yürüdüler. Onların yürüdüğü yolda torunları yürüdü.

04.30'da Kocadere'de başlayan 57. Alaya Vefa Yürüyüşü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" sözlerini söylediği Conkbayırın'da sona erdi.

Conkbayırı’nda 57. alayın temsili sancağı, Ege Üniversitesi'nden Kahramanmaraş Üniversitesi'ne teslim edildi.

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# çanakkale # 57. alay # yürüyüş # Conkbayırı
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