Teknofest Coşkusu 3. Gününde! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Festivale Katıldı

İzmir’deki TEKNOFEST’in üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da festivali ziyaret etti. Savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgusu yapan Erdoğan, muhalefete seslendi; “İleri teknoloji ülkemiz yerine on bin kilometre uzakta arayanları da buraya davet ediyoruz” dedi.

Teknofest Coşkusu 3. Gününde! Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Festivale Katıldı
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TEKNOFEST 3. gününde de İzmir’de yurttaşların ayakların yerden kesti.

Genç girişimciler hayallerini sergileri. Çocuklar havacılık ve teknoloji alanındaki birçok deneyimi aynı anda yaşama fırsatı buldu. Savunma sanayi firmaları da ürünlerini vitrine çıkardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Çiğli Hava Üssü’ne gelerek TEKNOFEST’i ziyaret etti. Erdoğan savunma sanayinde tam bağımsızlık vurgu yaptı.

TEKNOFEST İzmir’e 330 bin ziyaretçinin katıldığını açıklayan Erdoğan, muhalefete bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası verilmesi çağrısı yaptı.
Konuşmasının ardından Erdoğan, TEKNOFEST’teki girişim yarışmasını kazananlarla fotoğraf çektirdi.

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# cumhurbaşkanı erdoğan # teknofest
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